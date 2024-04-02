Москва, 2 апреля, 2024, 06:02 — ИА Регнум. «Голая» вечеринка, которую провели в декабре 2023 года в одном из московских клубов, является актом ментальной агрессии. Об этом написал в своей концептуальной статье в журнале «Арсенал Отечества» советник министра обороны России Сергея Шойгу Андрей Ильницкий.

Анвар Галеев/ТАСС

Публикация посвящена инструментам ментальной войны, применяемых США и НАТО через внедрение их в общество атакуемой страны.

«Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 года «голая» вечеринка является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — подчеркнул он.

По словам советника, этот подход предполагает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств и имитацию легитимной власти. Ильницкий отметил, что в настоящее время захват и поражение ментальной сферы противника приобретают гораздо большую важность, чем контроль над территорией.

Он также уточнил, что США и НАТО фактически перешли к формированию ментального театра военных действий. Автор статьи пояснил, что результатом этого стал переход от информационного к когнитивно-ментальному доминированию.

Советник считает, что указанный процесс становится определяющим фактором итоговой стратегической победы того, кто ведёт такую войну. Ильницкий добавил новые когнитивно-ментальные технологии разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, а также в Центре инноваций НАТО и Объединенном центре боевых действий в области информационных операций Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Дресс-код собрания предполагал минимальное количество одежды.

Гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса, которые появились на нём в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Среди участников вечеринки были Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак и другие.

26 декабря Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей по факту нравственного ущерба гражданам РФ. 27 декабря Лефортовский суд Москвы признал «голую» вечеринку пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Актриса и телеведущая Мария Шукшина призвала удалить из жизни российского общества артистов, участвовавших в «голой» вечеринке.