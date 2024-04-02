Москва, 2 апреля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ поставил на контроль своего центрального аппарата расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия в Ярославской области, где в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом погибли восемь человек. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в СК РФ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ доложить о ходе расследования уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, днём 1 апреля автобус выехал на железнодорожные пути, когда к переезду подъезжал поезд. Машинист использовал экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, которые представила Северо-Западная транспортная прокуратура, автобус застрял на переезде. Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).