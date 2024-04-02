Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп внёс 175 миллионов долларов в качестве залога для обжалования решения по гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил телеканал ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Как и было обещано, Трамп внёс залог. Он с нетерпением ждёт возможности отстоять свои права и апелляции и отменить этот несправедливый вердикт», — приводит телеканал слова одного из адвокатов Трампа Алины Хаббы.

Отмечается, что предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии в том случае, если ему не удастся оспорить решение суда по делу о мошенничестве, будет обязан выплатить государству всю сумму в размере 454 миллионов долларов. В случае же победы в суде Трамп получит обратно внесённые в качестве залога средства.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Согласно постановлению, суд запретил экс-президенту обращаться за кредитами в любое зарегистрированное в Нью-Йорке финансовое учреждение на протяжении трёх лет. Позднее суд увеличил сумму штрафа, обязав Трампа выплатить 454 миллиона долларов.

Сам Дональд Трамп после оглашения постановления заявил о своём намерении обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве.