Токио, 2 апреля, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом 2 апреля сообщил телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии и на минобороны страны.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Уточняется, что ракета пролетела около 650 км при максимальной высоте полета в 100 км и упала в море к востоку от Корейского полуострова. Информации о повреждениях, полученных кораблями или самолётами, не поступало. По оценке комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, выпущенная КНДР ракета, вероятнее всего, относится к баллистическим ракетам средней дальности.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил на брифинге для журналистов, что Токио выразил протест КНДР по дипломатическим каналам. По словам премьера, Япония продолжит сотрудничество с США и Южной Кореей по ракетно-ядерной проблеме Северной Кореи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Пуск баллистической ракеты стал уже третьим в текущем году. Так, 14 марта КНДР осуществила запуск трёх ракет, дальность полёта которых составляла 350 км. Все три ракеты упали в Японское море. В январе Северная Корея запустила твёрдотопливную баллистическую ракету средней дальности, а позднее осуществила запуски крылатых ракет.