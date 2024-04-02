Тель-Авив, Израиль, 2 апреля, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Израильские военные уничтожили подозрительную воздушную цель, двигавшуюся из Сирии, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Это произошло на севере Израиля. Цель обнаружили и нейтрализовали ещё перед тем, как она оказалась в израильском воздушном пространстве. В ЦАХАЛ также назвали этот инцидент исчерпанным.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта стало известно, что армия Израиля нанесла воздушные удары по городу Баальбеку на востоке Ливане. В ЦАХАЛ уточнили, что били по производственному цеху, в котором якобы хранились пусковые ракетные установки, используемые для ракетных атак на Израиль.

1 апреля израильская авиация ударила по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также ещё пятеро военных советников Тегерана.

2 апреля ЦАХАЛ ударил по Дейр-аль-Балаху в центральной части сектора Газа. При атаке погибли четыре иностранца — граждане Британии, Ирландии, Польши, Австралии.