Вашингтон, 2 апреля, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Израиль на следующей неделе проведут встречу, в рамках которой стороны обсудят альтернативы, предложенные Тель-Авиву американской стороной вместо планируемой военной операции в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

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«США и Израиль, как ожидается, проведут виртуальную встречу в понедельник, чтобы обсудить альтернативные предложения администрации президента Джо Байдена взамен израильскому военному вторжению в Рафах», — говорится в материале.

По информации источника, в переговорах от американской стороны примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, а от израильской — министр стратегического планирования Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби.

Вторая, очная встреча, как ожидается, состоится на следующей неделе.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство страны утвердило оперативные планы по наступлению в Рафахе. По словам Нетаньяху, победа Израиля в конфликте невозможна без уничтожения оставшихся на юге сектора Газа батальонов движения ХАМАС. До этого израильский премьер-министр пообещал, что Тель-Авив будет вести боевые действия на территории палестинского анклава до полной победы над ХАМАС.