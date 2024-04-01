Москва, 2 апреля, 2024, 02:52 — ИА Регнум. Вся политика НАТО строится на интересах Соединённых Штатов Америки, использующих альянс для сохранения своего вооружённого присутствия в Европе и демонстрации своей незаменимости в вопросе обеспечения безопасности в регионе. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью газете «Аргументы и факты», приуроченном к 75-летию альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«Североатлантический союз задействуется в качестве инструмента Вашингтона в проведении «гибридных войн». Его члены… привлекаются к акциям подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов», — указал Патрушев, отметив, что НАТО для достижения своих целей не гнушается использовать и террористические организации.

Как указал Патрушев, после распада СССР Североатлантический альянс заявлял о своей заинтересованности в построении якобы единого военно-политического сотрудничества с Россией и сохранении безопасности и стабильности на континенте. В то же время НАТО предпринимает попытки ослабить Россию, что, по словам Патрушева, является стратегической целью США и Великобритании. Всё это сопровождается планомерным усилением военного потенциала вдоль российских границ.

«НАТО планомерно усиливает своей военный потенциал вдоль наших границ от Баренцева до Чёрного моря», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Патрушев отметил, что Соединённые Штаты Америки навязывают своим союзникам по НАТО стандарты вооружения и наживаются за счёт увеличения мощностей военно-промышленного комплекса. При этом европейские страны военно-политического блока утратили многие элементы своего суверенитета, оставшись экономической и политической подпоркой альянса. В таких сложившихся условиях все военные замыслы НАТО беспрепятственно исполняются европейскими властями.

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью Николай Патрушев заявил, что НАТО фактически стал стороной конфликта на Украине. Он подчеркнул, что страны альянса принимают активное участие в организации обстрелов российских территорий украинскими войсками, а натовские инструкторы обучают военнослужащих, диверсантов и наёмников, которые впоследствии участвуют в антироссийских операциях. Как указал Патрушев, США и НАТО хотят сохранить Украину в качестве подконтрольной им антироссийской территории, в связи с чем задача по демилитаризации Украины, поставленная в рамках СВО, остаётся актуальной.