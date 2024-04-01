Брюссель, 2 апреля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует проведение муниципальных выборов в Турции. Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Жозеп Боррель

Он отметил, что выборы в республике демонстрируют приверженность турецких граждан демократии на местном уровне. Боррель также призвал власти Турции провести реформы, которые могли бы поспособствовать дальнейшему сближению страны с Евросоюзом.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в Турции состоялись выборы мэров и членов органов местного самоуправления. По итогам голосования впервые за 20 лет правящая в республике «Партия справедливости и развития» (ПСР) проиграла оппозиции.

Глава ПСР, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение своей организации. Оппозиционная Народно-республиканская партия получила 37% голосов против 35% у ПСР.

Кроме того, оппозиция победила в ключевых городах — Стамбуле, Анкаре, Измире, Бурсе и Анталье. Вместе с тем Эрдоган напомнил, что на всеобщих и президентских выборах, которые прошли в Турции в мае 2023 года, «Партия справедливости и развития» одержала победу.