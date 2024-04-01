Вашингтон, 2 апреля, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Американская компания OpenAI с 1 апреля открыла доступ к своему чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT для пользователей, не имеющих регистрации. Об этом организация сообщила на своём сайте

Pixies Клавиатура компьютера

Ранее указанного виртуального собеседника можно было использовать только тем, у кого есть учётная запись.

В OpenAI отметили, что с 1 апреля зарегистрированные пользователи будут иметь множество преимуществ. В частности, они смогут сохранять и просматривать историю чатов, а также делиться этой информацией.

Кроме того, для пользователей с учётной записью разблокируют дополнительные функции, включая голосовое общение с ботом и специальные инструкции. OpenAI также внедрила дополнительные меры защиты. Так, например, ChatGPT станет блокировать более широкий набор пользовательских запросов.

Как сообщало ИА Регнум, OpenAI запустила ChatGPT в конце 2022 года. В апреле 2023 года Токийский университет запретил своим студентам использовать этот чат-бот при написании научных работ.

В конце января 2024 года появилась информация о том, что нейросетевая модель Сбера GigaChat PRO обошла модель GPT-3.5-turbo от OpenAI по качеству ответов на русском и на английском языках. Российская разработка показала результат, который был на 6% лучше конкурента.