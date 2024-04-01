Вашингтон, 2 апреля, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Томас Масси призвал страну покинуть НАТО. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как указал конгрессмен, американский штат Гавайи, на территории которого расположена центральная база Тихоокеанского флота США (USPACFLT) «Пёрл-Харбор», не подпадает под действие договора НАТО.

«Гавайи не подпадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же предлагаю: давайте выведем (Из-под действия этого соглашения. — Прим. ред.) остальные 49 штатов», — написал Масси.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CNN сообщил, что американский штат Гавайи из-за несоответствия 5-й статье Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне может остаться без защиты НАТО в случае, если подвергнется атаке.

Угрозы выхода США из НАТО нередко высказывают представители Республиканской партии. Так, экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах в ноябре 2024 года созовёт саммит Североатлантического альянса, чтобы обсудить будущее военно-политического блока в связи с тем, что ряд европейских стран, являющихся членами НАТО, не выполняет своих финансовых обязательств.