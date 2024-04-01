Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Франция в понедельник, 1 апреля, представит в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) проект резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа без временных ограничений. Об этом в беседе с журналистами заявил постпред Франции при организации Николя де Ривьер.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Франция убеждена, что Совет Безопасности должен выполнить свои обязательства по гуманитарным резолюциям… Франция сегодня представит всеобъемлющий проект резолюции», — указал французский дипломат.

По словам де Ривьера, проект резолюции призывает к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без ограничений сроков перемирия. Также Франция призовёт к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта Совбез ООН принял подготовленную десятком непостоянных членов организации резолюцию, призывающую к немедленному и продолжительному прекращению огня в секторе Газа. За резолюцию проголосовали 14 стран СБ ООН, в том числе Россия и Китай. Воздержались лишь Соединённые Штаты Америки, которые при этом заблокировали предложенную постоянным представителем РФ при ООН Василием Небензей устную поправку.