Франция представит в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в секторе Газа
Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Франция в понедельник, 1 апреля, представит в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) проект резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа без временных ограничений. Об этом в беседе с журналистами заявил постпред Франции при организации Николя де Ривьер.
«Франция убеждена, что Совет Безопасности должен выполнить свои обязательства по гуманитарным резолюциям… Франция сегодня представит всеобъемлющий проект резолюции», — указал французский дипломат.
По словам де Ривьера, проект резолюции призывает к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без ограничений сроков перемирия. Также Франция призовёт к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников.
Как передавало ИА Регнум, 25 марта Совбез ООН принял подготовленную десятком непостоянных членов организации резолюцию, призывающую к немедленному и продолжительному прекращению огня в секторе Газа. За резолюцию проголосовали 14 стран СБ ООН, в том числе Россия и Китай. Воздержались лишь Соединённые Штаты Америки, которые при этом заблокировали предложенную постоянным представителем РФ при ООН Василием Небензей устную поправку.