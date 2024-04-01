Москва, 1 апреля, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян не намерена покидать публичное пространство, несмотря на информацию о готовящемся на неё покушении. Об этом она заявила 1 апреля в беседе с российской журналистской Наданой Фридрихсон в эфире радио «Комсомольская правда».

Aleksander Polyakov/Global Look Press Маргарита Симоньян

«Я это не допускаю, я это знаю… Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», — указала Симоньян, подчеркнув, что не планирует из-за слухов о возможном покушении менять свою жизнь.

Ранее в интервью Надане Фридрихсон Маргарита Симоньян предположила, что Служба безопасности Украины (СБУ), заочно предъявив ей новые обвинения, пытается таким образом подготовить оправдание на случай покушения. По мнению главреда RT, Киев выдумывает обвинения, чтобы закрыть её возможность путешествовать по миру.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля СБУ заочно обвинила Симоньян в геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, «пропаганде» специальной военной операции (СВО) и оправдании боевых действий России на украинской территории. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя это решение СБУ в отношении главреда RT, назвала этот шаг Киева способом отметить День дурака.

В июле 2023 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку покушения на Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Сотрудники ведомства совместно с МВД и Следственным комитетом России задержали в Москве и Рязанской области неонацистов, осуществлявших под руководством украинских спецслужб подготовку к покушениям.