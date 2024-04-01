Белгород, 1 апреля, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 1 апреля сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

РИА Новости/Сергей Мальгавко

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что цели удалось нейтрализовать приблизительно в 22:15 по московскому времени.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ проинформировало о том, что в ночь с 31 марта на 1 апреля в Белгородской области система ПВО уничтожила два дрона украинских войск. Кроме того, ведомство распространило информацию о том, что днём российские военные сбили над регионом 17 снарядов системы залпового огня (РСЗО) Vampire, которую используют ВСУ.

Вечером 1 апреля украинская армия во второй раз за сутки обстреляла Белгород и Белгородский район. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что российские силы ПВО сбили на подлёте к городу 19 воздушных целей. Из-за удара ВСУ пострадали десять человек.