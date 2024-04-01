Мелитополь, 1 апреля, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Законодательное собрание Запорожской области намерено инициировать законопроект, предусматривающий национализацию жилья, брошенного украинскими гражданами. О таких планах в беседе с Запорожским агентством новостей рассказал первый заместитель председателя регионального парламента Николай Пастушенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За прошедшие два года в области накопилось очень много пустующего жилья… Только после судебного решения эти квартиры могут национализировать и переводить в собственность государства или области», — указал собеседник агентства.

Пастушенко отметил, что среди этих жилищ есть и квартиры людей, замешанных или напрямую участвующих в подрывной деятельности против российских граждан, проживающих на территории Запорожской области. Он подчеркнул, что, несмотря на это, всё будет решаться на законных основаниях, все решения будут приниматься исключительно через судебные органы.

По его словам, законопроект, призванный в том числе облегчить работу коммунальных предприятий, не коснётся жилья людей, временно покинувших свои дома в связи с боевыми действиями. При этом Пастушенко подчеркнул, что изъятое жильё будет предоставлено в пользование представителями различных специальностей, в первую очередь медиками, учителям и строителям.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью корреспонденту «Россия 1» Николаю Долгачёву выступил с аналогичной инициативой, предложив национализировать оставленное владельцами жильё в ЛНР. По его словам, одной из главных проблем, связанных с брошенным жильём, стали неоплаченные в течение нескольких лет счета за коммунальные услуги. Кроме того, Пасечник подчеркнул, что квартира в многоквартирном доме, находящаяся без присмотра многие годы, представляет опасность для остальных жильцов.

Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам проведённых в них референдумов. В Конституцию РФ новые регионы официально включили 6 октября. Президент Владимир Путин подчёркивал, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области являются историческими территориями России.