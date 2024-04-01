Атланта, США, 1 апреля, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Водитель на легковом автомобиле врезался в ворота управления Федерального бюро расследований (ФБР) США в американском штате Джорджия в городе Атланта. Об этом 1 апреля сообщает местное отделение телеканала Fox News.

Кадр из видео

ДТП произошло около 14:00 по местному времени (21:00 мск). Водитель протаранил ворота контрольно-пропускного пункта для сотрудников, врезался в устройство для блокировки проезда и попытался проникнуть на территорию управления ФБР.

Водителя задержали сотрудники полиции округа, его личность и мотивы поступка устанавливаются. В результате инцидента никто не пострадал, автомобиль получил значительные повреждения. Проводится расследование произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Южной Корее американского солдата арестовали за вождение угнанной машины в нетрезвом виде. Кроме того, он столкнулся с двумя автомобилями, в результате ДТП пострадали два человека.

Военного передали американской армии в соответствии с Соглашением о статусе сил (СОФА), дело южнокорейские полицейские будут расследовать вместе с военными США.

В ночь на 9 марта ворота Букингемского дворца в Лондоне протаранила машина. Как сообщили в полиции, водителя задержали по подозрению в нанесении противозаконного ущерба.