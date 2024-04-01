Белгород, 1 апреля, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Число человек, пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины 1 апреля, возросло до 10. Об этом в понедельник вечером сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

«В результате первого обстрела количество пострадавших увеличилось до 10 человек, трое из которых отпущены домой на амбулаторное лечение. Ещё семь человек остаются в больницах в осколочными ранениями», — написал глава региона.

Вечером 1 апреля украинские войска во второй раз за сутки обстреляли территорию Белгорода и Белгородского района. По словам Гладкова, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 воздушных целей на подлёте к городу.

Губернатор региона подчеркнул, что, по предварительным данным, в результате воздушной атаки и падения обломков повреждения получили 82 квартиры 23 многоквартирных домов, 7 частных домовладений, 5 соцобъектов, 4 хозсубъекта и 41 автомобиль в Белгороде. Также повреждена инфраструктура в селе Таврово, Никольское, Репное и посёлках Разумной, Майский и Дубовое.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник ближе к вечеру Вооружённые силы Украины в первый раз за сутки обстреляли Белгородскую область. В Министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО около 16:00 мск сбили над территорией региона 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.

Вечером 1 апреля в Воронежской и Курской областях объявили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Граждан оповестили губернатор регионов Александр Гусев и Роман Старовойт.