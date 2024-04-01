* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 1 апреля, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Турецкие правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта в Стамбуле, который планировала совершить группировка «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 1 апреля сообщила газета Hürriyet.

Global Look Press

По данным журналистов, речь идёт о 37-летнем гражданине Таджикистана Фазылджоне А. и 41-летней гражданке Киргизии Зульфие С. Задержанные предстали перед судом, который постановил арестовать мужчину. Его сообщницу депортировали из Турции.

При обыске в квартире задержанных, которая находится в районе Пендик (провинция Стамбул), силовики обнаружили форму жандармерии, полицейский жилет и фуражку. Помимо этого, они нашли рацию, кобуру для оружия и нож, а также электронные материалы с «инструкциями».

Согласно информации правоохранительных органов, план по совершению теракта был уже «на продвинутой стадии». Следователи пытаются установить, с кем из террористической группировки контактировали подозреваемые.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал, что за четыре дня в 21 турецкой провинции органы безопасности задержали в общей сложности 51 подозреваемого в причастности к группировке «Исламское государство».

Он уточнил, что в числе регионов, где проводились эти спецоперации, были Стамбул и Анталья. По словам главы МВД, в ходе обысков у задержанных изъяли большое количество документов указанной группировки.