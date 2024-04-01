Дамаск, 1 апреля, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Дополнительный пост у Голанских высот на линии зоны разъединения вооружённых сил Израиля и Сирии развернула военная полиция России. Об этом 1 апреля сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

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«В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии «Браво» зоны разъединения вооружённых сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развёрнут пост российской военной полиции», — уточнил он.

Попов пояснил, что российская сторона контролирует соблюдение режима прекращения огня обеими сторонами конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пять человек погибли и 12 получили ранения в результате авиаудара Израиля по консульству Ирана в Сирии.

Израиль нанёс ракетный удар, который разрушил здание консульства Ирана в Дамаске. Сирийские средства противовоздушной обороны частично отразили ракетную атаку. Кроме того, на проспекте Меззе в Дамаске пострадало здание, находящееся рядом с иранским консульством.

В результате удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске погиб один из лидеров Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Реза Захеди. При атаке, по неподтверждённым данным, также погибли несколько иранских дипломатов.