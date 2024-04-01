Российские силы ПВО перехватили шесть беспилотников ВСУ над Чёрным морем
Москва, 1 апреля, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны перехватили шесть беспилотников ВСУ над Чёрным морем. Об этом 1 апреля сообщило Министерство обороны России.
РИА Новости
«Около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России», — сообщили в ведомстве.
Как передавало ИА Регнум ранее, российские средства ПВО уничтожили 17 снарядов системы залпового огня Vampire, использующейся Украиной, над Белгородской областью. Попытка атаки со стороны Украины произошла около 16:00 мск.