Москва, 1 апреля, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны перехватили шесть беспилотников ВСУ над Чёрным морем. Об этом 1 апреля сообщило Министерство обороны России.

РИА Новости

«Около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум ранее, российские средства ПВО уничтожили 17 снарядов системы залпового огня Vampire, использующейся Украиной, над Белгородской областью. Попытка атаки со стороны Украины произошла около 16:00 мск.