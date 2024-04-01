Москва, 1 апреля, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 апреля шуткой отреагировала на заявления США о якобы причастности российских спецслужб к случаям проявления так называемого «гаванского синдрома».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Возможно, пытаются свои провалы перекрыть любимой темой «русского следа». Возможно, сверчки занесли», — ответила дипломат на просьбу телеканала RTVI прокомментировать американские заявления.

Так Захарова напомнила, что в 2021 году американский портал BuzzFeed со ссылкой на рассекреченный доклад 2018 года сообщил, что независимые исследователи, консультирующие правительство США, проанализировали записи инцидентов, связанных с «гаванским синдромом», и пришли к выводу, что звуки издают сверчки, а не «оружие, использующее микроволны».

Как сообщало ИА Регнум, как сообщил 31 марта телеканал CBS News, в США допустили причастность российских спецслужб к случаям возникновения у высокопоставленных американских чиновников «гаванского синдрома». Журналисты заявили, что якобы имеют доказательства в виде электронных писем высокопоставленных членов российского Совбеза, которые будто бы в марте 2021 года обсуждали передачу Вьетнаму некой соответствующей уникальной технологии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что причастность России к «синдрому» никто ни разу не подтвердил, поэтому подобные обвинения голословны. Представитель Кремля уточнил, что тема не новая, США не в первый раз заявляют о причастности России, но всегда бездоказательно.

«Гаванский синдром» берёт начало в 2016 году, когда некоторые работавшие на Кубе сотрудники ЦРУ и Госдепа США начали жаловаться на звон в ушах, слуховые галлюцинации, головные боли и тошноту. В итоге им был поставлен диагноз с соответствующим названием, якобы вызванный акустической атакой. В январе 2022 года американские дипломаты рассказали о новых случаях синдрома в Париже и Женеве.