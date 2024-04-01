* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 1 апреля, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Осужденные в России бывшие боевики украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), ожидающие в СИЗО в Донецкой Народной Республике отправки в колонию, в беседе с НТВ рассказали, за какие преступления их приговорили к длительным срокам лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.

Генпрокуратура России

Артём Ступницкий, приговорённый к 25 годам колонии строгого режима, сообщил, что был кадровиком в нацформировании. Он попал в плен в ходе боёв в Мариуполе. По словам бывшего боевика, он убил мирного жителя, нанеся тому несколько ударов ножом в живот по приказу командира.

«Мне сказали: кончай его. Я боялся ослушаться старшего офицера, тем более старослужащий он», — заявил Ступницкий.

Он также рассказал, что его с остальными боевиками накачивали нацистской идеологией. Для этого приезжали специальные лекторы, которые называли героями бандеровцев и украинцев, служивших в структурах нацистской Германии, а также раздавали экстремистскую литературу.

Другого бывшего «азовца», командовавшего отделением, приговорили к пожизненному заключению за приказ расстрелять мирных жителей. Он признался, что дважды отдавал преступные приказы, а также лично убил двоих человек.

Ещё один осужденный Денис Дорохин сообщил, что имел судимость за грабёж, а таких принимали служить только в «Азов». Он стрелял из гаубицы по мирным жителям. Его и остальных осуждённых готовят к отправке в места отбывания наказания.

В марте стало известно, что Управление верховного комиссара ООН опубликовало доклад, в котором говорится, что на Украине пытали российских военнопленных. Международная организация сообщила о бесчеловечном отношении к 44 военнослужащим ВС России в 2023 году. Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум отметил, что в ООН по мере продвижения российских войск начали понимать, что суд над военными преступниками киевского режима неизбежен.