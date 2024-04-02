Вашингтон, 2 апреля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Прозвучавший в США призыв нанести ядерный удар по сектору Газа является, с одной стороны, лишь проявлением безответственного политического популизма, а с другой — отражает поддержку Израиля среди сторонников республиканцев. Такой оценкой поделились с корреспондентом ИА Регнум политологи-американисты, комментируя скандальное заявление американского сенатора.

Global Look Press

Член палаты представителей от республиканцев Тим Уолберг, по информации The Washington Post, в ходе встречи с избирателями предложил ударить по сектору Газа ядерным оружием, как это уже однажды сделали США в отношении японских городов Хиросима и Нагасаки.

Научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Илья Крамник указал на традиционно сильную поддержку Израиля среди избирателей, поддерживающих республиканцев. В случае с заявлением сенатора Уолберга, как подчеркнул эксперт, речь не идёт о какой-либо ответственности за сказанное. Другое дело — Дональд Трамп, который, вопреки общеизвестной симпатии к Израилю, призвал к прекращению боевых действий в секторе Газа. Он — претендент на роль кандидата в президенты США от всей Республиканской партии, что требует гораздо более ответственного подхода, чем того, который позволяет себе сенатор, склонный к политической клоунаде.

Действительно, внутри политического бомонда США громкие безответственные заявления давно стали нормой, согласен политолог-американист Малек Дудаков. Высказывания подобного рода — это популистская риторика, даже если они выглядят как радикальные инициативы международного масштаба.

«Для американских законодателей подобные заявления — дело вполне привычное. Однажды один конгрессмен, только уже от Демократической партии, предлагал вообще использовать ядерное оружие внутри самих США — против сторонников Трампа. Никто это всерьёз, конечно, не воспринимает. А вероятность такого сценария, что в Конгресс на полном серьёзе будет внесено предложение нанести куда-то ядерный удар, абсолютно нулевая. Никогда Конгресс такой вопрос рассматривать не будет. Не говоря уже о том, что решение о применении ядерного оружия всегда остаётся за президентской администрацией и за Пентагоном. Поэтому высказывание Уолберга просто показывает кризис публичной власти в Америке», — прокомментировал Дудаков.

При этом республиканский избиратель, конечно, в основном произраильский, констатировал Крамник.

Активную поддержку Израиля среди республиканского электората отметил и специалист по внешней и внутренней политике США Дмитрий Дробницкий. По его словам, существует застарелая, появившаяся ещё до прихода в Белый дом в начале 1980-х президента Рональда Рейгана, безусловная поддержка Израиля протестантской общественностью США.

«Это американские религиозные консерваторы. Их идея в том, что защита Израиля — это вообще святое дело каждого американского протестанта. Там много всего, и чтобы полноценно разобрать эту тему, надо очень подробно рассказывать. Ссылаются и на ветхозаветную книгу пророка Исайи, и на многое другое. А ситуация нынешнего израильского правительства во главе с Беньямином Нетаньяху становится угрожающе отчаянной. То есть ещё делают спокойные лица где-то, но в общем-то понятно, что Израиль начинает чувствовать серьёзную изоляцию в мире. И в администрации президента Соединённых Штатов растёт раздражение сложившейся ситуацией. Естественно, Израиль пытается дёргать за все доступные нити. Доступная ему поддержка — это Республиканская партия, которая, по крайней мере, со времён Рейгана была настроена на защиту Израиля. Это, что называется, их главный актив в Штатах», — рассказал Дробницкий.

Также ИА Регнум ранее передавало, что власти США подписали соглашение о поставке Израилю значительного количества истребителей и бомб, несмотря на высказанные опасения по поводу действий израильской армии на юге сектора Газа, несущих угрозу жизням сотен тысяч мирных жителей.

В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Israel Hayom, что израильтянам следует прекратить боевые действия в секторе Газа. Он отметил, что Израилю следует быть очень осторожным, поскольку есть риск потерять поддержку большей части мира. При этом Трамп уточнил, что выступает за оборонительные действия Израиля против палестинского движения ХАМАС.

Власти США уже понимают, что реакция Израиля на теракт, осуществлённый 7 октября 2023 года движением ХАМАС, является непропорциональной, отмечал ранее в интервью «Известиям» министр иностранных дел России Сергей Лавров. Израиль осуществляет запрещённое международным правом коллективное наказание палестинского народа, ведёт сознательные бомбардировки гражданских объектов и неизбирательно применяет летальное оружие, подчеркнул министр.