Екатеринбург, 1 апреля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. При разборе завалов обрушившейся шахты «Северопесчанская» в Свердловской области спасли четверых горняков, продолжаются поиски ещё одного человека, сообщило «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу шахты.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Два человека в больнице, двое — в скорой помощи. Предположительно, двое в средней тяжести, двое лёгких», — сообщили на предприятии.

Глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых рассказал журналистам, что обрушение произошло на глубине 338 метров во время плановых работ.

Прокуратура Свердловской области сообщила в Telegram-канале, что в связи с обвалом горной породы начали проверку соблюдения требований безопасности при работе шахты.

Как сообщало ИА Регнум, обрушение на шахте «Северопесчанская» произошло 1 апреля после взрыва. Изначально сообщили, что под завалом оказались три человека. По информации экстренных служб, в шахте погибли три человека.