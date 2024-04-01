Москва, 1 апреля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины заочно предъявила главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян новые обвинения, чтобы подготовить оправдание на случай покушения на неё, заявила 1 апреля журналистка в Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на неё мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее», — написала она.

Кроме того, по мнению Симоньян, Украина выдумывает обвинения, чтобы закрыть ей возможность путешествовать по миру. Главред подчеркнула, что её расстроит потеря возможности посещать только одного места — родного Краснодарского края.

Как сообщало ИА Регнум, СБУ 1 апреля заочно обвинила Симоньян в геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, «пропаганде» СВО и оправдании боевых действий России на украинской территории. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала этот шаг Киева способом отметить День дурака.

В июле 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян и телеведущую Ксению Собчак, которое готовили украинские спецслужбы. По информации ведомства, силовики задержали членов неонацистской группировки, следивших за адресами работы и проживания журналисток. У задержанных изъяли автомат Калашникова и другое оружие.