Москва, 1 апреля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Граждане России, несмотря на недружественную в целом политику ЕС, по-прежнему могут пользоваться шенгенскими визами. В этом смысле присоединение к соглашению Болгарии и Румынии, которые давно стремились в «шенген», не выглядит как некая эксклюзивная возможность для россиян. Однако болгарские курорты традиционно пользуются популярностью у российских граждан, и в этой связи присоединение к «шенгену» Софии, пусть и частичное, может вызвать достаточно живой интерес.

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Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов, комментируя информацию о том, что с 31 марта для жителей Болгарии и Румынии отменён пограничный контроль на воздушных и морских границах с государствами Шенгенской зоны, а диппредставительства двух стран начинают принимать заявления на получение «шенгена», в том числе, у россиян.

Эксперт обратил внимание, что шенгенские визы для россиян так и не стали объектом внимания чиновников ЕС в контексте усиления санкционного режима против России. Очевидно, что в Брюсселе пришли к выводу о бессмысленности подобной меры. И любой стране ЕС, находящейся в Шенгенской зоне, сегодня ничто не мешает выдавать визы россиянам. Сейчас, как отметил эксперт, «шенген» гражданам России выдают, например, Италия, Германия, Франция, Испания.

Проблемы, впрочем, всё равно возникают, признал Данилов. Есть и длительные — до сорока дней — рассмотрения, и частые индивидуальные отказы. То есть речь в любом случае не идёт про облегчённый режим выдачи виз, который существовал до ужесточения общей политики ЕС в конце февраля 2022 года.

В свою очередь, Болгария и Румыния достаточно давно стремились в «шенген», указал эксперт. Просто не могли добиться включения в заветный список стран Евросоюза, на которые распространяются соответствующие возможности.

«Они очень давно просились, но их не пускали по ряду причин. Считают, что они толком не контролируют границу, и через них может хлынуть поток мигрантов. Однажды я даже столкнулся с клиническим европейским непониманием того, кто такие румыны. Это было в Берлине, когда лагерь румынских беженцев оказался лагерем, состоящем целиком из цыган. То есть ситуация совсем анекдотическая. Россия здесь вообще ни при чём», — рассказал Данилов.

Что касается интереса россиян непосредственно к посещению конкретно двух новых балканских членов «шенгена», то в первую очередь он может быть нацелен на Болгарию, предположил эксперт. Эта славянская страна, население которой настроено преимущественно дружелюбно к России, давно стала для россиян популярным туристическим направлением. Да и русская диаспора в Болгарии присутствует.

«Румыния — это немного не то. Не так уж много у нас фанатов графа Дракулы», — пошутил Данилов.

Евросоюз с 31 марта отменил для жителей Болгарии и Румынии пограничный контроль на воздушных и морских границах с государствами Шенгенской зоны. Обратиться за получением доступа в Шенгенскую зону в официальные представительства двух стран смогут, в том числе, россияне. При этом сохраняются проверки по правилам авиационной безопасности: предъявление паспорта по-прежнему обязательно при посадке в самолёт, уточнил директор пограничной полиции Болгарии Антон Златанов.

О намерении Болгарии приступить к выдаче шенгенских виз гражданам России с 1 апреля ИА Регнум сообщало ранее со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

О том, что Болгария и Румыния согласовали частичное присоединение к Шенгенской зоне, предусматривающее перемещения водным и воздушным транспортом, заявил 28 декабря 2023 года болгарский премьер-министр Николай Денков. По его словам, принципиального соглашения удалось достичь «после долгих и сложных переговоров» с Австрией, которая выступала против этого решения.

Также ИА Регнум сообщало, что 22 декабря прошлого года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о согласии Будапешта снять вето на приём Болгарии в «шенген» после отмены повышенной платы за транзит газа из России.