Москва, 1 апреля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. 50-летний юбилей БАМа, который отмечается в этом году, ознаменован началом реализации третьего этапа модернизации Восточного полигона. 29 марта РЖД подписали договор генподряда с ГК «Бамтоннельстрой-Мост» на строительство четырех крупных и сложных объектов — дублеров Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре.

Трансмашхолдинг БАМ

От того, насколько быстро и качественно они будут возведены, зависит достижение конечного целевого параметра провозной способности магистрали — 270 млн тонн к концу 2032 года. Также введение объектов в эксплуатацию придаст очередной импульс для социально-экономического развития Республики Бурятия, Забайкальского и Хабаровского краев и Дальневосточного федерального округа в целом.

«Нет сомнений в том, что проект будет реализован на высочайшем техническом уровне и в установленные сроки», — заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Он отметил, что РЖД имеют огромный опыт исполнения крупных инфраструктурных проектов с использованием различных финансовых механизмов. А генподрядчик «Бамтоннельстрой-Мост» за десятилетия работы приобрел уникальные инженерные компетенции. Именно специалисты «Бамтоннельстрой-Моста» в 70-80-х годах прошлого века возводили ключевые объекты БАМа и Транссиба, включая самый сложный по проходке в мире и самый протяженный в России первый Северомуйский тоннель. Тогда инфраструктурный проект строительства БАМа был крупнейшим в истории СССР и подтвердил статус страны как сверхдержавы.

В настоящее время перед РЖД и строителями стоят не менее масштабные задачи, а по сложности и объему работы текущая модернизация магистралей даже превосходит советскую «стройку века». Развитию Восточного полигона придается исключительно важное значение в Национальном проекте «Модернизация транспортной инфраструктуры». На государственном уровне поставлена цель поэтапного повышения провозной способности БАМа и Транссиба, которая в последние годы в связи с перестройкой логистических путей российских промышленных предприятий в сторону азиатского региона и изменением конъюнктуры рынка энергоносителей стала еще более актуальной.

В конце 2023 года президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Восточного полигона отметил, что «объемы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, а значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперед». Он напомнил, что в 2021 году, по окончании первого этапа модернизации, провозная способность Восточного полигона выросла до 144 млн тонн в год. А по итогам второго этапа, который заканчивается в 2024 году, грузопоток магистралей должен увеличиться до 180 млн тонн. Тогда же глава государства поручил правительству и РЖД четко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба.

«Приоритет должен быть один — эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как основная новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и поселков», — отметил президент.

В настоящее время общая протяженность одного лишь БАМа, от Тайшета до Советской Гавани, превышает 4200 км, вместе с ответвлениями и соединительными линиями составляет более 5500 км. Только модернизация самой магистрали ежегодно создает тысячи рабочих мест в регионах. По данным РЖД, сейчас на Восточном полигоне в целом задействованы около 30 тыс. строителей.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отметил, что для региона «колоссальный по значимости проект» — строительство второй ветки Северомуйского тоннеля. По его словам, на длительный период будут созданы новые рабочие места, а также значительно увеличатся объемы строительства в республике, наступит оживление экономики прилегающей территории, налоговые поступления в бюджет вырастут. «Для наших предприятий — это возможность отгружать больше грузов, снимается дефицит пропускных способностей, появятся новые перспективы для освоения месторождений полезных ископаемых», — рассказал Цыденов.

Большой социально-экономический эффект даст реализация проекта и Хабаровскому краю, в частности Комсомольску-на-Амуре, поскольку существующий там единственный железнодорожный мост давно требует капитального ремонта и с трудом справляется с высокой нагрузкой. Проблема и в том, что он однопутный, а возведение двухпутной переправы значительно повысит грузопоток через нее.

«Большой инфраструктурный проект всегда завязан на создание рабочих мест на долгую перспективу, — говорит президент Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. — Кроме того, перед регионами открываются широкие возможности поучаствовать в обслуживании стройки и привлечь для этого инвестиции в производство, торговлю, общепит и так далее. Вопрос только в том, насколько регионы захотят и сумеют этими возможностями воспользоваться».

Ранее специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН проанализировали мировой опыт и выявили несколько основных групп эффектов, которые даст регионам модернизация Восточного полигона. Прежде всего, по их мнению, увеличатся объемы инвестиций в инфраструктурные проекты. Также они прогнозируют рост добычи и экспорта горно-металлургических ресурсов на 220 млн тонн уже к 2025 году, что обеспечит прирост выпуска добывающей отрасли на 550 млрд рублей. А увеличение международных контейнерных перевозок через Дальний Восток, по их данным, приведет к бурному развитию торговли, логистики и других секторов экономики. Также эксперты считают, что строительство дублеров тоннелей и моста через Амур будет способствовать совершенствованию технологий тоннелепроходческих работ, поскольку эти объекты возводятся в регионах с сейсмическим воздействием до 10 баллов и гидростатическим давлением в породах до 30-ти атмосфер.

«Это потребует нетрадиционных подходов и научно-технического сопровождения при проектировании и строительстве объектов», — считает заведующий кафедрой «Мосты и тоннели» Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Александр Пискунов. По его словам, реализация третьего этапа развития Восточного полигона очень «сложна и ответственна».

Глава РЖД Олег Белозёров рассказал, что все четыре ключевых объекта, начало строительства которых положено, особенные. «Северомуйский тоннель — самый протяженный в России — 15 км, Кодарский — самый высокогорный на БАМе — 996 м над уровнем моря, Кузнецовский — самый восточный, а мост через Амур — самый крупный на магистрали», — сообщил Белозёров. Он напомнил, что провозная способность БАМа в советское время составляла всего 29 млн тонн, а сейчас стоит задача нарастить ее за восемь лет, к 2032 году, на 90 млн тонн. Тот факт, что старт проектированию и строительству четырех ключевых инфраструктурных объектов дан в год 50-летия БАМа глава РЖД назвал «символичным».

«У нас нет того практически бесконечного ресурса, который был у Советского Союза, но сегодня мы обладаем уникальными технологиями и компетенциями, которые позволят нам с уверенностью сказать — «Третий БАМ» будет построен в срок, при этом на высочайшем уровне надежности и безопасности», — заявил Белозёров.

Как рассказал председатель совета директоров АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров, за полувековую историю специалисты компании построили свыше 3 тыс. инфраструктурных объектов по всей стране. «Среди них — мост на остров Русский, объекты морского порта Сабетта, совмещенная автомобильная и железная дорога Адлер — Альпика-Сервис и многие другие, — сообщил он. — Сегодня под руководством Российских железных дорог «Бамтоннельстрой-Мост» выдвигается на новую стройку века, где будут возводиться самые крупные инфраструктурные объекты в нашей стране».

Предварительная стоимость четырех объектов, строительство которых стартовало — 498,8 млрд рублей. Финансирование проекта осуществляется на новой для РЖД основе с использованием EPCF-контракта. Этот инвестиционный механизм подразумевает, что подрядчик самостоятельно привлекает финансирование, а РЖД будут выплачивать средства в рассрочку в течение десяти лет, уже после введения объектов в эксплуатацию. Инвестиции в модернизацию восточного направления последовательно наращиваются: если в 2019 году компания привлекла по инфраструктурному проекту 35 млрд рублей, то в 2023 году — 250 млрд рублей.

По словам Павла Иванкина, EPCF-контракты хорошо зарекомендовали себя в мире, но для России это пока новый механизм привлечения средств в инфраструктурный проект. «Такая модель дает подрядчику большую финансовую мобильность и позволяет не быть привязанным к бюджетным траншам, — поясняет эксперт. — Однако есть и риски, основной из которых — возможность увеличения стоимости проекта в процессе реализации. Учитывая то, что проект долгосрочный и сложный, такое вполне может произойти».

По мнению эксперта, все вопросы, связанные с изменением стоимости проекта будут обсуждаться коллегиально, и, возможно, будет выработан какой-то «механизм обеспечения страхования проекта».

Кодарский тоннель планируется сдать в 2030-м году, Северомуйский и Кузнецовский, а также мост через Амур — в 2032 году. Тогда же должен завершиться и третий этап модернизации Восточного полигона в целом. Всего за восемь лет планируется возвести 204 объекта, уложить 2000 км новых путей и 1500 км искусственных сооружений.