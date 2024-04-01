Москва, 1 апреля, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Суд приговорил заместителя главы столичного управления МЧС — главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы по делу о взятке. Об этом стало известно 1 апреля.

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«Приговором назначено 2,6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе суда Москвы.

Зотова признали виновным в пяти эпизодах с получением взяток и двух эпизодах с дачей взяток.

О задержании Зотова СМИ сообщали в декабре 2022 года. Тогда источники информагентств также заявляли, что его задержали за получение взятки, но никакой конкретной информации известно не было.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта суд арестовал замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елену Ягодкину. Её задержали накануне этого. Ягодкину подозревают в совершении ряда коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. В её служебном кабинете провели обыск, её позднее доставили на допрос в СК, а затем — в Басманный суд. В суде она отвергла обвинения.