Москва, 1 апреля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности считает зоной своей ответственности в Армении её суверенную территорию в рамках границ, урегулированных с соседними государствами, заявили в ОДКБ в ответ на соответствующий вопрос премьер-министра страны Николы Пашиняна.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями», — говорится в ответе организации.

В ОДКБ добавили, что Пашинян, задавая вопрос о зоне ответственности, использовал довольно сложную формулировку, которая больше привлекает внимание, чем позволяет получить предметный ответ. Принципы взаимодействия между членами ОДКБ прописаны в соглашении, подписанном в 2010 году, уточнили в организации в ответе РБК.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян 12 марта заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если не получит ответа на вопрос о зоне ответственности организации. По словам премьера, он получил заверения о готовности ОДКБ разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, но пока нет понимания, какую территорию в организации считают армянской.

23 февраля Пашинян заявил, что Армения заморозила своё участие в Организации Договора о коллективной безопасности. Он считает, что договор в отношении Еревана якобы не выполняется. Секретариат ОДКБ на это сообщил, что Ереван не присылал заявлений о приостановке членства.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва прояснит ситуацию с армянской стороной по поводу заявления Пашиняна о членстве в ОДКБ. Представитель Кремля уточнил, что Ереван не предпринимал каких-либо официальных действий в связи с такими высказываниями.

В МИД России заявили, что Москва исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности. При этом в ведомстве констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях организации, что явно не отвечает интересам армянского народа.