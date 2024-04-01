Москва, 1 апреля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Трое рабочих погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области, сообщили «РИА новости» со ссылкой на экстренные службы.

Serguei Fomine/Global Look Press

Ранее ИА Регнум писало, что три человека оказались под завалами после взрыва в шахте в Краснотурьинске. Как писали СМИ, ЧП произошло при зарядке взрывчатки для проведения взрывных работ. В результате, на горизонте 338 метров обвалилась порода. Неподалёку от места взрыва находились пять горняков, трое из них попали под завал.