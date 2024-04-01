Москва, 1 апреля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Трое рабочих оказались под завалами после взрыва в шахте в Краснотурьинске в Свердловской области, сообщил источник Telegram-канала «112».

Serguei Fomine/Global Look Press

Отмечается, что ЧП произошло при зарядке взрывчатки для проведения взрывных работ на шахте «Северопесчанская». В результате, на горизонте 338 метров обвалилась порода. Поблизости от места взрыва находились пять горняков, трое из них попали под обвал. Всего на смене были 106 рабочих.

Ранее 1 апреля ИА Регнум писало, что спасательную операцию на руднике «Пионер» в Зейском округе Амурской области завершили в связи с риском повторного обрушения горной породы. Утром 19 марта (вечером 18 марта по московскому времени) на руднике произошёл прорыв горной породы. Объём прорыва составил более 190 куб. м. На месте обвала работали более 200 спасателей: сотрудники МЧС бурили скважины к местам возможного пребывания людей, но шахты оказались заполнены водой.

1 апреля поисковые работы прекратили, 13 горняков были признаны погибшими, их семьям выплатят компенсации.