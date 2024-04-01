Москва, 1 апреля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Весной вступил в силу ряд изменений в законодательстве, которые коснулись и сферы предпринимательства. Корпорация МСП подготовила обзор законодательных нововведений, которые ждут малый и средний бизнес.

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С 1 апреля снижается ставка НДС по ряду товаров для детей. Так, в перечень дополнительно включены детские стулья, манежи и стульчики для кормления, а также велосипеды, автокресла и бустеры, бутылочки, соски, ванночки для купания и другие изделия для ухода за детьми.

Уведомления о начале бизнеса теперь подаются через «Госуслуги». Изменения касаются тех, кто обязан сообщать о начале бизнеса. Речь идет о большинстве предприятий торговли, заведениях общепита, гостиницах, производителях ряда товаров и др.

Кроме того, с апреля расширяется список маркируемой одежды. Теперь маркировать придется практически все товары легкой промышленности: от платьев до спецодежды.

Кассы будут проверять маркировку табачной и пивной продукции через систему «Честный знак». Запрет на продажу товара, подлежащего обязательной̆ маркировке, будет реализовываться постепенно.

Ответственность за правонарушения в сфере производства и оборота табачных изделий, табачной и никотиносодержащей продукции и сырья для их производства будет аналогична той, которая действует за нарушения в области производства и оборота алкоголя.

Изменения коснулись и ИП, которые теперь могут сдавать налоговую отчетность через личный кабинет налогоплательщика ИП на сайте ФНС.

Отслеживать все изменения в законодательстве предпринимателям помогает «Законодательный дайджест» на МСП. РФ. Цифровая платформа развивается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.