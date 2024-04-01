Москва, 1 апреля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала решение Службы безопасности Украины объявить главного редактора RT Маргариту Симоньян подозреваемой в призывах к геноциду украинцев.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Маргарита Симоньян

«Так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее, 1 апреля, СБУ заочно обвинила Маргариту Симоньян по нескольким статьям Уголовного кодекса. Главного редактора RT обвинили по статьям о геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий.

Симоньян 30 марта опубликовала в Telegram-канале видеозапись, доказав, что кадровые военные ВСУ входят в состав украинского «Русского добровольческого корпуса» (РДК — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Разговор боевики вели на украинском языке. Как сообщала журналист, съёмку сделали накануне атаки на Козинку в Белгородской области.

Летом 2023 года ФСБ предотвратила покушения на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Подготовку к покушениям вели украинские спецслужбы. Задержанные в Москве и Рязанской области проводили разведку по адресу главного редактора RT.