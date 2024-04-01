Киев, 1 апреля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжат наносить удары по энергетическим и военным объектам на контролируемой Киевом территории. Такое мнение 1 апреля высказал экс-советник Леонида Кучмы экономист Олег Соскин на Youtube-канале.

РИА Новости / Станислав Красильников

По словам эксперта, ночь на 31 марта оказалась хуже, чем предыдущие.

«Первое апреля — также тяжёлая, трагическая и драматическая ночь для Украины. А второе апреля будет ещё хуже, чем предыдущие ночи. Вот вы к этому готовьтесь», — отметил он.

Эксперт предположил, что российские военные продолжат удары по теплоэлектростанциям, большим подстанциям, ГЭС и другим крупным объектам.

«Мы видим, что целые города и их население, например, Одесса, Николаев, Хмельницкая и Львовская область, Харьков, <…> Киев утрачивают электричество, потому что всё уничтожается, причём уничтожается на корню, остаётся только разрушенная площадка», — добавил Кучма.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта британский эксперт Александр Меркурис сообщил о мощнейших ударах российских военных по украинской армии за всё время проведения спецоперации. Он отметил, что ВС России использовали для этого огромный ракетный арсенал.

Журналист немецкого телеканала ZDF Хеннер Хебештрайт 29 марта признал, что российские ракетные удары по объектам на контролируемой Киевом территории стали наносить более разрушительный ущерб. По его словам, ВС России используют для ударов различные виды дронов и ракет.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее в этот же день заявил, что российские военные нанесли высокоточный групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи на Украине. По его словам, армия России этим ударом нарушила работу предприятий оборонной промышленности, занимающихся изготовлением и ремонтом военной техники, вооружения и боеприпасов.