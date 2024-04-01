Москва, 1 апреля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. «Движение первых» дало старт новому сезону Всероссийского проекта «Благо твори». Открывающие мероприятия прошли на базе первичных отделений движения сразу во всех регионах страны. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе движения детей и молодёжи.

РИА Новости

В течение месяца в запуске проекта. направленного на вовлечение как молодёжи, так и взрослого поколения в волонтёрскую и социально-значимую деятельность, примут участие более 500 тысяч человек, среди которых индивидуальные участники, семьи и волонтёрские отряды. «Первые» по всей России будут собирать макулатуру и пластиковые крышки для переработки.

«В этом году наши мероприятия пройдут по ключевым направлениям: совершение социально значимых дел и установка волонтёрских рекордов, марафон непрерывных волонтёрских активностей для продвинутых волонтёров, медицинское волонтёрство, оказание помощи в сфере экологии и защиты животных, а также видеокурсы, настольные игры, экскурсии. Особое внимание уделим семейному волонтёрству, которое в прошлом году нашло широкую поддержку у участников движения», ― уточнил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

Проект продлится до конца года и будет включать тематические акции, обучение, профориентацию. Также в рамках проекта участников пригласили включится в уникальный трек «Волонтёрские рекорды «первых». Это всероссийское соревнование между волонтёрами по экологическим, патриотическим, культурным, социальным, зоологическим, образовательным, медицинским и кибердисциплинам. Участники проекта «Благо твори» смогут ставить себе добровольческие цели, достигать рекордных показателей и делиться достижениями друг с другом.

Также в течение года продвинутые волонтёры и волонтёрские отряды примут участие в акции «Миллион добрых дел», пройдут профориентацию и обучение на информационно-просветительском курсе на сайте «Движения первых».

Итоговым событием проекта «Благо твори» станет детская программа форума #МЫВМЕСТЕ в декабре 2024 года. Эксперты подведут итоги работы волонтёрского сообщества движения и наградят лучших добровольцев страны.

В 2023 году во всероссийском проекте «Благо твори» приняли участие более 478 тысяч человек. Ребята сами выбирали направление, проект или акцию, в которой хотели участвовать.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта в преддверии Всемирного дня театра «Движение первых» запустило акцию «Театральное закулисье», направленную на формирование уважения к русской культуре. Школьники из более чем 34 регионов посетят знаменитые театры, познакомятся с экспертами театральной сферы, больше узнают о театральном искусстве и смогут определиться с будущей профессией.

13 февраля «Движение первых», Эрмитаж и Московская биеннале объявили о начале приёма заявок на открытый конкурс для школьников «Портрет Эрмитажного кота — 2024». Презентация конкурса прошла на Международной выставке-форуме «Россия». Участвовать в конкурсе могут школьники в возрасте от 8 до 18 лет.

Политолог, эксперт экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова в беседе с ИА Регнум заявила, что «Движение первых», которое было создано при поддержке президента России Владимира Путина, распространилось по всей стране и объединило миллионы детей. По её словам, это произошло именно благодаря личному участию и поддержке российского лидера.

Эксперт подчеркнула, что страна действительно нуждалась в такой организации, которая позволила бы объединить огромное количество детей и подростков, занять их полезными делами, которые бы пригодились в будущем. «Движение первых» успешно решает эти задачи, отметила Фёдорова.