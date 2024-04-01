Берлин, 1 апреля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Ракетные удары Вооружённых сил России по объектам на контролируемой Киевом территории стали наносить гораздо более серьёзный ущерб. Такое мнение 29 марта высказал журналист немецкого телеканала ZDF Хеннер Хебештрайт.

РИА Новости / Григорий Сысоев

«Люди сильно волнуются, что русские ракеты стали ещё точнее и наносят всё более разрушительный урон», — сказал он.

По утверждению немецкого журналиста, удары наносят по объектам критической инфраструктуры на контролируемой киевским режимом территории. При этом российские военные используют для них различные виды беспилотников и ракет, добавил Хебештрайт.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооружённые силы России нанесли мощнейшие за весь период проведения специальной военной операции авиаудары по ВСУ. По словам эксперта, российские военные использовали для этого огромный ракетный арсенал.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее в этот же день заявил, что армия России нанесли высокоточный групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи на контролируемой киевскими властями территории. Он подчеркнул, что эти ударом российские военные нарушили работу предприятий оборонной промышленности, занимающихся изготовлением и ремонтом военной техники, вооружения и боеприпасов.