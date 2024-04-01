Луховицы , Московская область, 1 апреля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. В Московской области 60-летняя женщина попала на операционный стол, проглотив, не разжёвывая, ухо свиньи, сообщили 1 апреля в подмосковном минздраве.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области Врачи, которые вытащили свиное ушко из кишечника 60-летней жительницы Подмосковья.

Женщина поступила в Луховицкую больницу с жалобами на боли в животе. В ходе обследования выяснилось, что у неё кишечная непроходимость в тонком кишечнике. Женщине становилось хуже, и врачи решили прооперировать её.

«Во время операции мы обнаружили закупорку участка тонкой кишки плотным образованием. Для его устранения сделали разрез ниже воспаленных участков кишки и удалили комок пищи — фрагмент свиного уха, который женщина проглотила во время еды, не разжёвывая», — сообщил врач-хирург Александр Натальский.

Он отметил, что операция продолжалась два с половиной часа и завершилась успешно. Пациентка сейчас чувствует себя хорошо, её выписали на амбулаторное лечение. Врачи порекомендовавли пациентам всегда тщательно пережевывать пищу и не глотать ее целиком.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в городе Козьмодемьянске в Марий Эл 86-летняя женщина проглотила во время обеда столовую ложку. Она сообщила, что это произошло, когда она смотрела телевизор. Под руководством врача высшей категории Сергея Соколова хирурги успешно провели операцию.

В Краснодаре в октябре прошлого года врач-эндоскопист извлёк из желудка шестилетней девочки 180 бусин и косточку от ягоды. Сообщив, что эндоскопическая операция прошла успешно, врачи отметили, что родители ребёнка вовремя обратились за помощью.