Варшава, 1 апреля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Российская армия готовится прорвать оборону ВСУ и планирует применить для этого новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос», сообщило 28 марта польское издание Interia.

Станислав Красильников/РИА Новости

Журналисты отметили, что САО прошло испытание четыре года назад, и пока нигде не сообщали о его применении в ходе спецоперации на Украине, но недавно в Сети опубликовали фотографии орудия, оснащённого защитой от беспилотников.

«Новейшая самоходка 2С42 «Лотос» получила колосниковые щитки и куда-то направляется. Конечно, не на выставку», — отметили в издании.

Отмечается, что «Лотос» оснащён автоматической пушкой калибра 120 мм, кроме того, САО способно запускать управляемые ракеты с дальностью до 25 км. Самоходка способна разгоняться до 70 км/час, а также преодолевать вплавь водные преграды.

Как передавало ИА Регнум, 9 января министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ведомство продолжит оснащать российскую армию вооружением, в том числе тем, в котором применяется искусственный интеллект и новые физические принципы. Он уточнил, что имеются лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое и другие виды оружия.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что российская оборонная промышленность продемонстрировала хорошие темпы производства и высокое качество продукции. Он подчеркнул, что новейшее российское вооружение превосходит современные натовские образцы. Глава государства назвал это очевидным фактом.