Москва, 1 апреля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. В Москве эвакуировали Курский вокзал, там работают правоохранительные органы, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

Дарья Антонова ИА REGNUM

«На время работы правоохранительных органов на Курском вокзале проводится оповещение пассажиров. Все они выведены с территории вокзала», — говорится в сообщении.

На движение поездов ситуация не повлияла. Для пассажиров организовали проход на платформы в обход вокзала через третий тоннель.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта посетителей и персонал петербургского торгового центра «Лондон Молл» эвакуировали из-за поступившей информации о подозрительном объекте. Очевидцы рассказали, что рядом со зданием находились пожарные, скорая помощь и полиция. Эвакуация прошла оперативно.

В марте пассажирка рейса Москва — Ереван заявила на посадке в Шереметьево, что в её рюкзаке находится взрывное устройство. Её задержали, а в сумке взрывчатку не обнаружили.