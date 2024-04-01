Екатеринбург, 1 апреля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарной службы ликвидировали пожар, вспыхнувший в цехе по производству трансформаторов в Екатеринбурге. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба МЧС.

Пресс-служба МЧС по Свердловской области

«В Екатеринбурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», — проинформировали в ведомстве.

Площадь возгорания в цехе вначале была 800 квадратных метров, а затем она возросла до 4,5 тыс. квадратных метров. Крыша горящего здания упала на площади 300 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 апреля в МЧС сообщили о ликвидировали открытого горения в цехе по производству трансформаторов в промзоне Екатеринбурга. Отмечалось, что пожарные извлекли из горящего здания 20 баллонов с кислородом и четыре баллона с пропаном.

Пожар на промышленной площадке в Екатеринбурге вспыхнул ранее в этот же день. Отмечалось, что возгорание произошло в находящейся рядом с «Уралмашзаводом» промзоне.

Позднее 1 апреля в МЧС сообщили о локализации возгорания в цехе в Екатеринбурге. По информации ведомства, это удалось сделать на площади 4,5 тысячи квадратных метров.