Хотьково, Московская область, 1 апреля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Пожар в цеху завода «Электроизолит» в подмосковном Хотьково охватил три тысячи «квадратов», сообщила 1 апреля пресс-служба региональной прокуратуры.

Кадр из видео

«В настоящий момент идёт тушение пожара, его площадь составляет около 3000 кв. метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что Сергиево-Посадская прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента и ход доследственной проверки.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день мощный пожар вспыхнул на «Уралмашзаводе» в Екатеринбурге. На место выехали 17 единиц спецтехники и более 50 спасателей. Позднее пожар локализовали на площади 4,5 тысячи кв. метров.