Санкт-Петербург, 1 апреля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг сохранит пост по итогам нынешнего сезона. Об этом 1 апреля сообщил председатель совета директоров клуба Александр Медведев, отвечая на вопрос о будущем тренерского штаба команды.

Алексей Куденко/РИА Новости Роман Ротенберг

«По поручению Совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону», ― сказал Медведев, слова которого привели на сайте клуба.

Председатель совета директоров также сообщил, что клуб планирует в межсезонье без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина.

«Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне», — уточнил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, петербургский СКА 1 марта провёл матч на своём льду с нижегородским «Торпедо» и проиграл со счётом 2:5 (2:1, 1:1, 2:0) в стартовом матче серии первого раунда плей‑офф Фонбет чемпионата КХЛ.

В регулярном чемпионате КХЛ СКА занял второе место. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до четвертьфинала, где уступила «Автомобилисту» 1:4 в серии.

17 марта команда проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 2:3. В первом периоде хоккеисты «Автомобилиста» забросили две шайбы, отличились нападающие Семён Кизимов и Алексей Макеев, петербуржцы сравнялись, благодаря голам Марата Хайруллина и Сергея Сапего, но победу екатеринбургской команде принесла шайба Дениса Баранцева.