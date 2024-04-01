Мелитополь, 1 апреля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Мост в подконтрольном ВСУ городе Гуляйполе в Запорожской области после удара российских войск не подлежит восстановлению, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 1 апреля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Через этот мост шло основное снабжение нацистов на данном направлении Запорожского фронта», — написал он.

Рогов уточнил, что мост уничтожили в ходе удара авиацией и дронами. Российские войска выводят из строя мосты, чтобы затруднить поставки боеприпасов для подразделений ВСУ и помешать их ротации, добавил он.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении удара по мосту в Гуляйполе.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта издание Business Insider сообщило, что российские войска за шесть дней сбросили на украинские объекты около 700 планирующих авиабомб. Эксперты заявили, что ВСУ не могут перехватывать бомбы, а российские самолёты сбрасывают их на безопасном расстоянии. Отмечается, что украинские войска, пытаясь противодействовать бомбардировкам, ставят средства ПВО ближе к фронту, но там большой риск, что их уничтожат.

29 марта Рогов сообщил, что ВСУ начали ускоренно строить вторую линию обороны в Запорожской области на ореховском направлении. Он также заявил о панических настроениях в рядах украинской армии.