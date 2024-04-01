Москва, 1 апреля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Сергея Белоусова.

ФССП России Сергей Белоусов

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов — заместителя главного судебного пристава России», — следует из указа президента.

Документ вступил в силу со дня его подписания, 1 апреля 2024 года.

Сергей Белоусов окончил Московскую государственную академию водного транспорта. С 1999 по 2006 год служил в органах прокуратуры. Затем с 2006 по 2017 год проходил федеральную государственную гражданскую службу в Министерстве юстиции. С 21 августа 2017 года занимал пост заместителя директора ФССП России.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов. Также Рагозину присвоили звание генерал-майора внутренней службы.

В ноябре 2023 года глава государства присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву и директору ФССП Дмитрию Аристову.