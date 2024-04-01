Москва, 1 апреля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Жительница Московской области обратилась в полицию с просьбой найти и наказать курьера, который днём 23 марта смеялся над погибшими в теракте в «Крокус Сити Холле». По словам женщины, доставщик, не скрывая улыбки, сообщил ей, что в «теракте погибли москвичи», поэтому он не переживает из-за случившегося. Сейчас по заявлению жительницы Химок проводится проверка, правоохранители разыскивают курьера. Об этом ИА Регнум рассказала заявившая в полицию жительница.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

23 марта Марина сделала заказ в онлайн-сервисе, но с прибывшим курьером возник конфликт.

«Он позвонил мне два раза, перед тем как зайти домой, я ему объясняла, как найти адрес. Приехал мужчина лет 30. Я попросила его подождать в прихожке, пока проверю заказы. Он сказал, что сильно торопится, я объяснила, что положено 15 минут на проверку. Он достал телефон начал меня снимать и смеяться и что-то говорить на иностранном языке. Я сказала ему, что мне не до смеха из-за вчерашнего теракта. На что он мне прям в лицо сказал, что это были москвичи, поэтому ему плевать», — рассказала Марина.

Женщина не поверила своим ушам и переспросила курьера ещё раз. И доставщик вновь повторил ту же фразу о своём безразличии к трагедии. Марина попыталась объяснить мужчине, что так нельзя говорить и, она вынуждена сообщить о его словах в полицию. После предупреждения курьер сделал вид, что плохо знает русский язык.

Женщина обратилась в полицию, её заявление приняли и начали проверку. Также Марина написала жалобу в сервис доставки, где ей принесли извинение за поведение курьера.

«Я получила от Яндекса ответ. Они написали, дословно: «Извините за курьера. Это совсем не дело. Подключаю службу контроля качества». Также по телефону служба доставки сказала, что они отправили жалобу в службу безопасности», — рассказала Марина.

Сотрудники службы безопасности сервиса доставки установили личность курьера и проводят внутренне расследование.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жительница города Шахты в Ростовской области Ольга Разинькова, которая попала в СМИ после публикации слов сочувствия террористу, расстрелявшему людей в «Крокус Сити Холле», записала новое видеообращение. На этот раз с угрозами в адрес всех, кого возмутило её первое видео.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В результате нападения погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Ещё 551 человек пострадал. По данным СК, по состоянию на 30 марта установили личности 134 жертв, по остальным погибшим в ходе вооружённого нападения проводят генетические экспертизы.

Силовики задержали 12 участников теракта, всем предъявили обвинения. По ходатайствам следствия суд арестовал девять обвиняемых в теракте, среди которых четверо исполнителей и пятеро предполагаемых соучастников.