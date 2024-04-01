Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 апреля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Авария, в результате которой погибли восемь человек на железнодорожном переезде на перегоне Берендеево — Шушково в Ярославской области, произошла из-за того, что автобус застрял на путях прямо перед поездом, сообщили 1 апреля в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Кадр из видео

«По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878458" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП в Ярославской области

На место ЧП прибыли транспортный прокурор Ярославской области Павел Пучков и заместитель прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры Никита Мошковский.

Как уточнили в пресс-службе Северной железной дороги, столкновение поезда с автобусом произошло в 14:36 мск на регулируемом железнодорожном переезде. Водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15, который следовал из Архангельска в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, восемь человек — водитель автобуса и семь пассажиров — погибли, машинист поезда получил травмы. Столкновение произошло в селе Берендеево. Автобус сильно пострадал от удара.

МЧС сообщило, что на месте аварии работают 24 специалиста ведомства, в том числе психологи. Ведомство задействовало семь единиц техники.