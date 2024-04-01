Сергиев Посад, Московская область, 1 апреля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. В Сергиево-Посадском округе вспыхнул пожар в производственном здании на территории завода «Элетроизолит», сообщил 1 апреля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Пожар охватил 3000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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Как сообщало 1 апреля ИА Регнум, сильный пожар вспыхнул на «Уралмашзаводе» в Екатеринбурге. Как сообщили позднее в МЧС, площадь пожара на заводе увеличилась до 4000 квадратных метров. На место выехали 17 единиц спецтехники и более 50 спасателей. В ведомстве отметили, что пожар удалось локализовать на площади 4,5 тысячи кв. метров.

Открытое горение ликвидировали в цехе по производству трансформаторов, уточнили в МЧС. Из цеха по производству трансформаторов пожарные извлекли 20 баллонов с кислородом и четыре баллона с пропаном.