Москва, 1 апреля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. В Москве в грузовой «Газели» взорвался газовый баллон. Инцидент произошёл днём 1 апреля на улице на западе столицы.

Кадр из видео

На опубликованных Telegram-каналом «112» кадрах видно, как посреди дороги горит машина. Пожарный неподалёку разматывает шланг для подачи воды. В этот момент произошёл мощный взрыв.

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Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, ЧП произошло на улице Лобачевского. Из-за возгорания автомобиля движение в районе дома 100 перекрыли. На место прибыли оперативные службы.

Транспортное средство загорелось прямо на трассе. Водитель вовремя успел среагировать и выскочил из машины. В «Газели» сдетонировал газовый баллон. Разлетевшимися во все стороны осколками задело ещё пять автомобилей, сообщили в экстренных службах. Около часа дня возгорание ликвидировали.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта автобус и военный грузовик столкнулись на 45-м км Московской кольцевой автодороги. От сильного удара оба транспортных средства загорелись. По предварительным данным, один человек погиб.

В Москве на набережной Академика Туполева, в районе дома 19, 5 марта загорелся автомобиль. Инцидент произошёл на внутренней стороне Третьего транспортного кольца перед въездом в Лефортовский тоннель.

В июле прошлого года припаркованная «Газель» взорвалась на объездной дороге в Тюмени. В машине на момент взрыва не было людей, в результате ЧП никто не пострадал. Взрыв прогремел из-за неисправности электропроводки, ставшей причиной возгорания газа в баллоне автомобиля.