Белгород, 1 апреля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. На территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на сообщение системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС).

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«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

В этой связи жителям рекомендовали по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об объявленной в Белгороде и Белгородском районе ракетной опасности. Глава региона призвал жителей в случае нахождения на улице спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Мэрия Белгорода 30 марта сообщила о ракетной опасности в Грайворонском округе Белгородской области. В администрации города в связи с этим рекомендовали жителям не подходить к окнам.

Гладков 29 марта написал, что в результате удара украинского дрона по многоквартирному жилому дому в Белгороде погиб один мирный житель. Он уточнил, что ещё два человека в результате этого пострадали.