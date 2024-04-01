Москва, 1 апреля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. В Москве девятилетняя девочка во время прохождения квеста провалилась в открывшуюся нишу, сообщили 1 апреля в прокуратуре.

Прокуратура города Москвы

«При прохождении квеста в одном из торговых центров на ул. Автозаводской несовершеннолетняя провалилась в открывшуюся нишу, получив при этом телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.

Девочке понадобилась госпитализация.

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Симоновская межрайонная прокуратура провела проверку инцидента и направила следователям материалы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам проверки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование взяла на контроль прокуратура.

Как сообщало 1 февраля ИА Регнум, в Москве возбудили уголовное дело в отношении аниматоров квеста, которые перестарались и фактически избили одного из подростков. Так, 15-летнему школьнику потребовалась медицинская помощь после того, как актëры слишком сильно «запинали» ребёнка. Ребёнку стало плохо после квеста, подросток едва смог подняться с кровати. Его доставили в травмпункт.