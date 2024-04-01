Москва, 1 апреля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Блокировка продаж просроченных и нелегальных товаров на кассе магазина действительно может эффективно препятствовать попаданию в корзины покупателей нежелательной продукции. Но особенно важно это нововведение именно в отношении «просрочки», уточнила председатель высшего совета Российского института потребительских испытаний (РИПИ) Ирина Виноградова. Такой оценкой она поделилась с корреспондентом ИА Регнум.

Global Look Press

С 1 апреля в РФ заработал новый механизм блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров, направленный на защиту прав потребителей. Нововведения начали действовать в отношении табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов.

Российская система «Честный знак» действует в магазинах уже не первый год, напомнила Виноградова. Суть в следующем.

«Товар перед тем, как он поступит на полку магазина, проводят по определённой базе. То есть «гасится» знак, что товар прошёл. Потом он лежит какое-то время на полке, и когда покупатель берёт этот товар и проводит через кассу, то от сканирования двух кодов происходит второе «гашение» этой марки. Это означает, что магазин взял товар на реализацию и продал его покупателю с соблюдением всех законных требований. Всё, этот товар продан. Если эти фазы не проходят в магазине, то фактически нельзя провести продукт, который обязан пройти такие этапы регистрации. Он просто не попадёт на прилавок, его никак не проведут в магазине. Это действует уже достаточно давно. То есть многие товары, не имеющие маркировку «Честный знак», и так не пропускались через кассы. Например, «молочка». Так что сейчас упор делается в первую очередь на просроченные товары», — рассказала эксперт.

«Честный знак» вводится с 2019 года постепенно и в перспективе коснётся не только продовольственной продукции, уточнила Виноградова.

«Всей торговле было дано время настроить кассы должным образом — чтобы не проходили эти товары, чтобы они блокировались. Это обязательная мера», — рассказала собеседница ИА Регнум.

Система цифровой маркировки продукции в России, как сообщало ИА Регнум, действует с 2019 года. С 1 февраля 2023 года в стране запустили эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченных или незаконно введённых в оборот товаров. В июле 2023 года стало известно, что Минпромторг подготовил проект постановления правительства об автоматическом запрете с 1 ноября продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке. Предусматривалось поэтапное внедрение требований о запрете продажи такой продукции.